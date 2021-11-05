Схватил за горло: матч Лиги Европы завершился массовым столкновением футболистов – видео

Немецкий Байер 4 ноября сыграл домашний матч с Бетисом. Поединок 4 тура группового раунда Лиги Европы завершился вовсе не рукопожатием.

Побоище не только в счете, но и на поле

Поединок выдался настоящим побоищем испанского Бетиса. Байер забил в ворота соперника четыре гола. Зато свои владения оставил "сухими" – 4: 0.

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Уже в компенсированное арбитром к матчу время нервы сдали у одного из лидеров испанцев Набиля Фекира. Игрок Байера Керем Демирбай после свистка судьи выбил мяч из ног футболиста Бетиса. Что привело к страстям на футбольном поле.

Разъяренный Фекир схватил соперника за шею и оттолкнул. За игрока вступились другие футболисты немецкого клуба, началась толкотня. Прекратить ее смог лишь главный арбитр поединка. Сразу два игрока увидели перед собой красный свет. Удаление получили виновники столкновения – Фекир и Демирбай. Оба футболиста из-за своего характера пропустят следующий тур группового раунда.

Эти красные карточки уже никак не повлияли на счет матча – 4:0 разгромная победа Байера.

После победы клуб из Бундеслиги продолжает возглавлять группу G в Лиге Европы – 10 очков. На второй позиции идет как раз Бетис, в его активе 7 пунктов.

Для Фекир это первая красная карточка в сезоне-2021/2022 за сыгранных 15 поединков во всех турнирах. Так же не отмечается своим грубым поведением Демирбай из Байера – 16 матчей во всех турнирах и только одно удаление в Лиге Европы.

Байер – Бетис видеообзор (момент извлечения в конце видео)