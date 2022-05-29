Шумахер попал в серьезную аварию на гран-при Монако: болид гонщика разломился на две части
На городской трассе в Монте-Карло проходит Гран-при Монако. Гонщик Haas Мик Шумахер потерял контроль над болидом и врезался в барьеры.
Удар был столь мощным, что его болид разломился на две части.
К счастью, с гонщиком все хорошо. Шумахер сообщил, что с ним все хорошо, он невредимым выбрался из машины.
На трассу выехала машина сохранности. Впоследствии гонку остановили красными флагами для восстановления барьеров.
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Шумахер попал в серьезную аварию / Фото с твиттера F1
Вторая авария пилота в Монако
- В 2021 году накануне гран-при Монако чемпионата Формулы-1 гонщики опробовали уличную трассу в Монте-Карло, где и разбил свой болид пилот Haas.
- Организаторы остановили заезды красными флагами после того, как Шумахер попал в аварию, сильно повредив болид.
- К счастью, Шумахер смог самостоятельно покинуть болид после аварии.
- Также в начале сезона сын легендарного гонщика попал в аварию. Мик Шумахер наголову разбил свой болид во время квалификации гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. 23-летний немецкий пилот не справился с управлением на одном из поворотов трассы.
Победителем квалификации 7-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1-гран-при Монако стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер.
24-летний монегаск в третьем сегменте квалификационных заездов показал результат 1:11.376. Для Леклера этот поул стал уже 5-м в сезоне Формулы-1.
Перед 7-м гран-при чемпионата Макс Ферстаппен (Red Bull) уходит в лидерах, в его активе 110 очков и опережает Леклера (104 пункта). Далее следуют Серхио Перес (Red Bull) – 85, Джордж Расселл (Williams) – 74 и Карлос Сайнс (Ferrari) – 65.Кстати говоря. Мик Шумахер – чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году и Формулы-2 в 2020 году.