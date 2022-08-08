Штурм – Динамо: кто покажет матч квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 9 августа, Динамо проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов против австрийского Штурма. В нем определится, продолжит ли киевский клуб борьбу за место в группе ЛЧ.

В этом сезоне Динамо вынуждено проходить три этапа квалификации Лиги чемпионов, чтобы попасть в групповой этап. Первый шаг команда уже сделала, когда во втором раунде квалификации прошла турецкий Фенербахче. Теперь на очереди – австрийский Штурм.

К теме С мечтами о следующем раунде: анонс ответного матча Штурм – Динамо в Лиге чемпионов

В первом матче Динамо – Штурм украинская команда одержала минимальную победу благодаря единственному голу Александра Караваева. Теперь 9 августа команды сыграют в австрийском Граце. Так что Динамо нужно не проиграть в этом матче.

Украинские болельщики смогут вживую посмотреть матч Штурм – Динамо в квалификации Лиги чемпионов 9 августа. Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Этот матч будет транслироваться в прямом эфире эксклюзивно на телеканале Setanta Sports Украина, доступном в кабельных сетях. О том, будет ли доступна трансляция на платформах, транслирующих этот канал в интернете (Megogo, Sweet TV, Volia TV) – пока информации нет.

Смотреть матч Штурм – Динамо в интернете можно будет на OTT-платформе setantasports.com – на любом гаджете (смартфон, планшет, ПК) при доступе к интернету. Однако для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и оформить подписку.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Штурм – Динамо. На сайте также будут опубликованы все голы матча Штурм – Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Еще одна возможность посмотреть матч Штурм – Динамо будет на канале "2+2". Однако там трансляция будет йдти с задержкой в ​​15 минут.

Напомним, что победитель матча Штурм – Динамо сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против победителя пары Бенфика – Миттьюлланн. В первом матче в Лиссабоне "орлы" разгромили соперника со счётом 4:1.