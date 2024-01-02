Взял пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения ярким видео

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский 2 января отмечает день рождения. Легендарного голкипера "бело-синих" и сборной Украины поздравил УЕФА.

Александр Шовковский – знаковая личность не только для украинских болельщиков. Легендарный СаШо вписал свое имя в историю мирового футбола, как непревзойденный специалист по отражению пенальти.

Читайте также Абсолютное зло – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России

Красивое поздравление Шовковского

Одним из таких ностальгических шедевров УЕФА поздравил Шовковского с 49-летием. Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал ролик из матча Лиги чемпионов 1999/00 с участием Динамо и Реала.

На 24-й минуте матча Шовковский эффектным сейвом отразил удар форварда "сливочных" Рауля. К этому моменту Реал уже успел забить один гол. В итоге поединок завершился вничью 2:2.

Шовковский отразил пенальти Рауля: смотрите видео

Легендарный динамовец

Воспитанник динамовской школы Александр Шовковский практически всю карьеру провел в родном клубе. Только в 1993 году тогда еще совсем юный голкипер имел командировку в столичный ЦСКА ВСУ, за который сыграл 2 матча.

СаШо является рекордсменом Динамо по количеству сыгранных матчей. За более чем 20 лет игровой карьеры Александр сыграл 636 официальных поединков.

Вместе с Динамо завоевал 35 трофеев, в том числе стал 14-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка Украины и 6-кратным победителем Суперкубка Украины.

В 1999 году попал в список 50 номинантов на "Золотой мяч".

Полуфиналист Лиги чемпионов 1998/99 и Кубка УЕФА 2008/09, четвертьфиналист ЧМ-2006 в составе сборной Украины.

На счету Шовковского 92 поединка за сборную Украины.

В 2016 году в связи с многочисленными травмами завершил игровую карьеру.