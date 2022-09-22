Степаненко назвал имена игроков, которых не хватало Украине в матче против Шотландии

Шотландия взяла реванш у Украины за поражение в отборе на ЧМ-2022. Один из ветеранов "сине-желтых" Тарас Степаненко прокомментировал игру команды в Лиге наций.

Степаненко: Надо забыть об этом поражении

Опорник Шахтера отыграл в матче один тайм и был заменен Сергеем Сидорчуком. Александр Петраков убрал Тараса Степаненко с игры, чтобы не рисковать из-за наличия у футболиста желтой карточки.

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Опытный игрок прокомментировал поражение Украины от Шотландии (3:0), которое стало первым для "сине-желтых" в розыгрыше Лиги наций.

Степаненко признался, какой футболистов не хватило сборной в матче в Глазго. Опорный полузащитник заверил, что команде нужно забыть эту игру и готовиться к следующим двум поединкам.

Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков как Зинченко и Миколенко, выступающих в английской Премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело. Следует забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам – с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их также ждут сложные матчи,

– сказал Степаненко.

Напомним, что Александр Зинченко и Виталий Миколенко пропускали матч из-за травм. Однако Миколенко, в отличие от Зинченко, находится в расположении сборной и сможет помочь в предстоящих поединках.

Следующий матч Украина сыграет уже 24 сентября на выезде против Армении, а уже через три дня 27 сентября примет в Кракове в матче-реванше Шотландию в Лиге наций.