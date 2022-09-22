Все отдавались на поле, но это футбол, – Ярмоленко о разгромном поражении от Шотландии

Сборная Украины провела первый матч в цикле сентябрьских матчей Лиги наций. Команда Александра Петракова разгромно уступила Шотландии со счетом 3:0.

Ярмоленко: Мы играли против сильного соперника

Андрей Ярмоленко, выведший команду с капитанской повязкой, не смог спасти сборную от поражения с большим счетом. Футболист Аль-Айна прокомментировал игру в Глазго.

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Как и перед поединком, Андрей отметил уровень соперника. Ярмоленко заверил, что Шотландия заслуженно победила по игре, в которой создала множество моментов у ворот Анатолия Трубина. Счет во встрече вообще мог быть больше, если бы не голкипер Шахтера.

Капитан сборной Украины уверен, что в их группе еще далеко ничего не решено. Отставание от лидирующей сейчас Шотландии составляет всего два очка. Хотя перед очной встречей украинцы были на первой позиции и опережали шотландцев на один балл. Теперь ситуация несколько изменилась.

В следующих двух матчах Лиги наций команде Петракова следует побеждать.

"Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали сильные качества, но сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах", – сказал Андрей.

"Соперник не давал нам разыгрывать мяч"

Претензий по самоотдаче не должно быть, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках есть две встречи. Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам надо посидеть, подумать и сделать выводы,

– добавил Ярмоленко.

У Украинцев не будет много времени на восстановление. Уже 24 сентября "сине-желтые" сыграют на выезде против Армении, а уже 27 сентября примут в Кракове шотландскую сборную.