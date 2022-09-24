Шотландия победила Ирландию в Лиге наций: что нужно Украине для повышения в классе

Команда Стива Кларка первой пропустила от ирландцев, однако смогла одержать волевую победу. Это позволило ей возглавить группу в Лиге В.

Шотландия – Ирландия 2:1

Голы: Хендри, 50, Кристи, 82 (пен.) – Иган, 18.

В Лиге наций в группе с участием Украины завершились матчи 5 тура. Наша команда уверенно одолела армянскую сборную со счетом 5:0.

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Важным с точки зрения борьбы за повышение в классе была игра между Шотландией и Ирландией. В случае поражения "тартановой армии" наша команда вернулась бы во главу угла в группе, пишет 24 канал.

"Зеленые" успешно начали игру и забили уже на 18 минуте. После паса Коллинза точный удар нанес другой защитник Иган. Впрочем, после перерыва хозяева смогли создать камбэк.

Видео гола Игана:

В начале второго тайма паритет восстановил Хендри. Хавбек умело воспользовался подачей от Кристи и от стойки мяч залетел в ворота.

Видео гола Хендри:

А под занавес встречи шотландцы вырвали победу. На 82-й минуте Браун сыграл рукой в своей площадке и уже сам Кристи точно пробил с пенальти.

Видео гола Кристи:

Нужна только победа

Таким образом, за тур в финиш Шотландия опережает Украину на два балла. 27 сентября команды сойдутся в очном противостоянии в номинально домашней игре в Кракове.

Чтобы подняться в Лигу А, нашу команду устроит только победа, тогда как шотландцам достаточно ничьей. В свою очередь Ирландия и Армения сразятся за право не вылететь в Лигу С. Британская сборная имеет на бал больше, поэтому в очной встрече в Дублине ей будет достаточно ничьей.

Турнирная таблица группы В1 Лиги наций: