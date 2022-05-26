Жаль всех спортсменов, особенно футболистов из России, – президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз прокомментировал решение союза отстранить от соревнований российские команды. У него "разрывается сердце" от того, что представители России не сыграют в еврокубках.

Чеферин: Атлеты пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких людей

В мае УЕФА вынесла новое решение о наказании российского футбола из-за полномасштабного вторжения в Украину. Под санкции попали как сборная, так и клубы: все российские команды отстранили от еврокубков на сезон-2021/2022.

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Соответствующее решение поддержал президент УЕФА Александер Чеферин, хотя он подчеркнул, что оно ему нелегко.

По словам президента УЕФА, из-за неопределенности, связанной с войной, ему трудно сказать, когда та будут ли вообще играть клубы из РФ в евротурнирах.

"Все мы неправильно оценили ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог представить, что начнется война. Сначала казалось, что это может продолжаться всего несколько недель. Поэтому сейчас трудно предположить, что произойдет дальше. Пока ничего нельзя сказать.

Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках. Мы сделаем все возможное, чтобы украинские команды начали свои внутренние состязания", – сказал Чеферин.

Я уже говорил, что мне жалко всех спортсменов. И украинских, и русских. Они, особенно русские футболисты, стали жертвами конфликта. Пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких людей,

– добавил президент УЕФА.

Санкции против российского футбола