Скандальный судья в финале ЛЧ: УЕФА приняла решение о расистско-гомофобном арбитре

Шимон Марциняк узнал свою судьбу в финальном противостоянии самого престижного турнира Европы. Поляк вынужден был перестать гнуть свою линию.

УЕФА решила допустить к работе Шимона Марциняка в финале Лиги чемпионов. Польский арбитр извинился за свои действия, переросшие в скандал.

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УЕФА умеет простить провинившихся

Финал престижного клубного турнира, который состоится при участии Манчестер Сити и миланского Интера, все же рассудит Шимон Марциняк. Ранее европейская ассоциация искала замену польскому арбитру, поскольку тот попал в громкий скандал. Маститый судья был участником конференции "Эверест", организованной скандальным земляком Марциняком Славомиром Метценом. Политик и бизнесмен является главой ультраправой партии "Новая надежда", которую неоднократно обвинялись в расизме и гомофобии.

Несмотря на это, УЕФА все же решила допустить Шимона в арбитраж в финальном поединке ЛЧ. Европейская ассоциация осудила действия поляка и отметила тщательно расследовавшую ситуацию, поскольку по словам УЕФА они однозначно отвергают ценности, пропагандируемые группой, связанной с этой конференцией. Европейская ассоциация получила Марциняка, в которой он выразил свои глубокие извинения и дал разъяснения по поводу его участия в событии.

Я хочу выразить свои глубокие извинения за мое участие и любые обнаружения или вред, который он мог нанести. Я был введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе и принадлежности этих событий. Я не знал, что это связано с польским ультраправым движением. Если бы я знал об этом, я бы категорически отказался,

– отметил Марциняк.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов встретятся Манчестер Сити и Интер. Финальный поединок самого престижного турнира Европы состоится 10 июня в Стамбуле.