Что не запрещено, то позволено, – В России отреагировали на дисквалификацию Куляка из-за "Z"

Российский спортивный гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на один год от международных выступлений. Все потому, что он вышел на церемонию награждения с буквой "Z".

В России "пылает"

Инцидент произошел в начале марта на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре. Уже тогда Международная федерация спортивной гимнастики устранила представителей стран-агрессоров от участия под своей эгидой.

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Однако поскольку россияне прибыли в Катар, им разрешили выступить. Однако все же с определенными ограничениями. Россияне соревновались на турнире в статусе нейтрального атлета, то есть без флага и гимна.

Русский Иван Куляк занял на 3-е место в параллельных брусьях. Он вышел на пьедестал с буквой "Z" на груди. В Международной федерации сразу отреагировали на наглый поступок представителя России. Поскольку такую ​​символику используют кафиры, пришедшие с войной в Украину.

Против россиянина применили санкции. Его выступление до сих пор аннулировали, поэтому он должен вернуть организаторам свою бронзовую награду, а также призовые за нее – 500 франков или эквивалент в долларах.

Куляку запрещено участие в любых соревнованиях или событиях под эгидой FIG или организованных любым ее членом на один год (от 17 мая). В настоящее время российские спортсмены в любом случае бессрочно отстранены от соревнований из-за полномасштабного вторжения их страны в Украину. Если бан до сих пор будет действовать через год, к дисквалификации Куляка прибавят еще шесть месяцев с момента, когда будет снят запрет на участие россиян.

Также представитель России обязан дополнительно заплатить штраф в размере 2000 швейцарских франков в качестве компенсации за расходы комиссии на работу над его делом.

Как отреагировала Россия

Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС прокомментировал решение Международной федерации.

Что не запрещено, то позволено и никаких обидных, дискриминационных, националистических знаков лично я в поступке Куляка не вижу, как не видит и весь нормальный цивилизованный мир. Но, к сожалению, федерация не может справиться с давлением политиков, крупных бизнес-воротил, регулирующих закон или беззаконие в спорте. Она не выдержала ударов, и пострадал ничем себя не скомпрометировавший спортсмен. При этом спортсмены в других видах могут выходить с политическими лозунгами, и им за это ничего не будет.

– сказал россиянин.