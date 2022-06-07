Шевченко обратился к сообществу Европы с просьбой помочь восстановить базу Металлиста

Недавно российские оккупанты разрушили тренировочный комплекс футбольного клуба Металлист 1925 года в Высоком. Бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко отреагировал на обстрелы захватчиков.

Обращение Шевченко к спортивному сообществу Европы

На своей фейсбук-странице Шевченко прокомментировал обстрелы учебно-тренировочной базы в Высоком, где готовились харьковские команды Металлист, Металлист 1925 и Волчанск.

До теми Як виглядає тренувальний центр Металіста після ракетного обстрілу окупантами: відео руйнувань

Каждый день я просыпаюсь с болью. Моя дорогая Украина больше 100 дней страдает. При этом гордо с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним крупным европейским союзом,

– отметил Шевченко.

Экс-наставник сборной Украины вспомнил Евро-2012, тогда национальная команда Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в Высоком.

"Несколько дней назад эта база была разрушена после ракетного удара с территории России. Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы и вот настал черед спортивных объектов. Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У Вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет, не будет никогда. Мы, украинцы выстоим вместе и построим наше прекрасное европейское будущее!" – подчеркнул бывший игрок сборной Украины.

Шевченко обратился в спортивное сообщество Европы с просьбой помочь восстановить базу.

Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, к клубам всех европейских лиг – поддержим харьковский футбол и поможем!

– добавил бывший коуч "сине-желтых".

Оккупанты обстреляли тренировочную базу Металлиста 1925

4 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по тренировочному комплексу Металлиста 1925 года в поселке Высокое.

Удар был столь мощным, что на территории базы осталась яма глубиной в пять метров. Почти все окна в зданиях выбиты, повреждены фасады, внутренние коммуникации частично уничтожены.

Досталось даже футбольным полям.

Полный текст Андрея Шевченко

Каждый день я просыпаюсь с болью. Моя дорогая Украина больше 100 дней страдает. При этом гордо с достоинством воинов света, воинов добра бьется за право жить. Жить в одной семье свободных и гордых стран, объединенных одним крупным союзом.

Я прекрасно помню, как моя страна вместе с Польшей принимала матчи ЕВРО 2012! Это был невероятный праздник для моего народа. Все мои друзья часто вспоминают гостеприимство украинцев. Сборная Нидерландов готовилась к матчам на тренировочной базе в поселке Высоком под Харьковом.

Несколько дней назад эта база была разрушена после ракетного удара с территории России. Методически уничтожается регион, инфраструктурные объекты, жилые массивы и вот настал черед спортивных объектов.

Хочу поддержать Харьков, хочу поддержать харьковских болельщиков! У вас пытаются украсть будущее, как и у всей нашей страны, но этого не будет, не будет никогда. Мы, украинцы выстоим вместе и построим прекрасное европейское будущее!

Обращаюсь ко всему спортивному сообществу Европы, клубам всех европейских лиг – давайте поддержим харьковский футбол и поможем!

Уверен, общими усилиями нам по силам сделать невозможное!

Присоединяйтесь сейчас, сделайте донейт для восстановления инфраструктуры Украины на сайте.