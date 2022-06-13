Шевченко в составе сборной мира победил в благотворительном матче на "Лондон Стедиум"

В Лондоне прошел благотворительный матч, где сборная Англии сыграла против бывших легендарных футболистов. За сборную мира сыграл и Андрей Шевченко.

Сборная мира – Англия 2:2 (по пенальти – 4:1)

Голы: Бек, 22(п), Четинай, 60 – Райт, 44(п), Греннан, 47

На Олимпийском стадионе Лондона прошел ежегодный благотворительный футбольный матч Soccer Aid. Турнир проходит в формате Англия против Звезд всего мира – за обе команды играют как бывшие футболисты, так и узоры, пишет 24 канал.

Варте уваги Шевченко та Світоліна відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали 1 мільйон доларів для України

Вырученные средства из матча направляют в Unicef ​​в поддержку детей со всего мира.

В этом году организаторы турнира должны передать часть средств для детей из Украины.

В составе сборной мира сыграл бывший украинский футболист Андрей Шевченко, для него это уже не первый матч в 2022 году. До этого он надел футбольную форму в благотворительном матче в Милане.

Кроме Шевченко и Болта, за сборную Звезд мира выступали, в частности, вратарь Петр Чех, футболисты Андреа Пирло, Кафу, Роберто Карлос и другие.

Матч Soccer Aid-2022 завершился вничью в основное время со счётом 2:2. В серии пенальти Звезды всего мира победили – они и одержали всеобщую победу.

За матч удалось собрать 15.673 миллиона фунтов стерлингов на благотворительность – это самая большая сумма средств за все время проведения Soccer Aid.

Перед стартом игры состоялся один из самых эмоциональных моментов. Усейн Болт вышел на игру с сине-желтой капитанской повязкой, которую перед стартовым свистком передал Андрею Шевченко.

После игры Болт как капитан команды-победителя поднял трофей вместе с Андреем Шевченко.

Андрей Шевченко стал первым послом благотворительной платформы United24.