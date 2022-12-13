Революция в Динамо: Шевченко собирался стать президентом столичного клуба

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко намерен стать президентом Динамо Киев. Но его планы постепенно изменились.

У Андрея Шевченко были все шансы и желание влить новую кровь в "бело-синих". Дошло до того, что экс-динамовец нашел инвесторов, подменивших Суркисов.

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Как сообщает журналист Сергей Болотников, Шевченко серьезно взялся за такую идею и все-таки его планам не суждено было осуществиться:

"С чего все началось. Говорят, еще летом, когда вокруг Суркисов сгустились тучи, Шевченко вроде бы нашел инвесторов, которые были готовы взять Динамо в случае чего. А сам он собирался стать президентом клуба. Звучит немного фантастически, согласен. Но источники уверяют, что чтобы отвести угрозу от себя, Суркисы переориентировали Шевченко на кресло президента УАФ. Братья не имеют тесного контакта с Шевченко – их отношения серьезно остыли во времена, когда тот был тренером сборной, но, скажем так, при содействии Суркисов на эту идею Шевченко столкнул один из заместителей главы Офиса президента", – рассказал журналист.

Напомним, что Андрей Шевченко был выдвинут на главу УАФ Запорожской областной ассоциации футбола. Возможно, перевыборы пройдут уже 20 декабря.