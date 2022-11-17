Шевченко рассказал, возобновит ли тренерскую карьеру во время войны в Украине

Андрей Шевченко отложил в сторону тренерскую карьеру и футбольные планы после 24 февраля. Наставник признался, готов ли вернуться в тренерское кресло, пока в Украине продолжается полномасштабная война.

16 ноября бывший наставник сборной Украины и итальянского Дженоа стал обладателем престижной премии имени Нильса Лидхольма. Эту итальянскую награду получает футбольный человек, получивший достижения во время спортивной карьеры и вне ее.

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Шевченко: Я не могу думать о возвращении к работе

Андрей Шевченко после награждения признался, что не спешит возвращаться в футбол. Он не может восстанавливать тренерскую карьеру, когда в его стране идет война.

Сейчас я не могу думать о возвращении, я это говорил еще с начала войны. Подождем,

– сказал Шевченко.

Шевченко будет продолжать заниматься волонтерской деятельностью и рассказывать миру правдивую информацию о войне в Украине.

Недавно стало известно, что Шевченко может стать одним из членов Национального олимпийского комитета.

Любопытно. За свою тренерскую карьеру Шевченко работал ассистентом сборной Украины и его главным наставником. После чего неудачно попробовал свои силы во главе итальянского Дженоа. Проработал с "грифонами" всего 11 матчей.