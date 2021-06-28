Шевченко рассказал, чего больше всего боится в сборной Швеции

Сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет против сборной Швеции. Накануне матча главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко поделился своими мыслями о сопернике.

На предматчевой пресс-конференции Шевченко спросили, не считает ли он сборную Швеции сильнее за сборную Украины.

Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры,

– ответил на это Шевченко.

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По его мнению, Швеция не будет отходить от своей игры, которую команда демонстрировала в предыдущих матчах на Евро-2020. Напомним, команда с первого места вышла из группы, сыграв вничью с Испанией, а также обыграв Словакию и Польшу. Именно победа шведов над Польшей позволила Украине выйти в плей-офф Евро-2020 как одна из четырех лучших третьих команд.

"Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию. Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", – отметил Шевченко.