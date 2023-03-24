"АПЛ требует результатов прямо сейчас": Шевченко прокомментировал начало карьеры Мудрика в Челсе

Легенда украинского футбола верит, что у воспитанника Шахтера есть большие перспективы в чемпионате Англии. Правда, для этого Челси необходимо проявить терпение.

Этой зимой Михаил Мудрик побил украинский рекорд по трансферам. Челси отдал за вингера Шахтера 70 миллионов евро, еще и 30 миллионов "горняки" могут дополнительно получить в качестве бонусов.

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Впрочем начало карьеры на "Стемфорд Бридж" пока не успешно для украинца. В семи матчах за лондонцев вингер отметился лишь одной результативной передачей.

По словам поддержки в адрес соотечественника, выступил лучший футболист в истории Украины Андрей Шевченко. По его мнению, Челси совершил этот трансфер на перспективу.

Челси купил талантливого игрока в очень молодом возрасте, это трансфер на будущее. Он только начинает свой путь. Его первый шаг, переход к Челси, был верен. Михаил стал частью амбициозного проекта и находится в надежных руках. Решение получить его прямо сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. Челси инвестирует в свое будущее. АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти 8 лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему и верить в его талант,

– заявил Андрей Николаевич.

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Напомним, что сам Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2008 годы, забив 22 гола в 78 матчах. Вместе с лондонцами он выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, а также выходил в финал Лиги чемпионов.

В настоящее время Челси переживает непростые времена. Команда Грэма Поттера идет десятой в АПЛ, отставая от топ-четверки на 11 очков. Впрочем, "синие" продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов. В четвертьфинале команда Мудрика будет противостоять мадридскому Реалу.