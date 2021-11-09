Шевченко попал в список икон футбола XXI века: кто возглавил рейтинг

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из 50-и крупнейших футболистов XXI века. В список икон футбола попал украинец Андрей Шевченко.

Шевченко – в топ-50

Transfermarkt разместил Андрея Шевченко на 41-м месте в своем списке. За карьеру футболиста Шевченко успел поиграть в киевском Динамо, итальянском Милане и лондонском Челси.

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По данным Transfermarkt, Шевченко сыграл 513 матчей, в которых забил 250 голов и еще 76 раз отдавал результативные передачи. Однако статистика Transfermarkt неполная, ведь не учитывает голы и матчи форварда в начале карьеры в Динамо.

Как футболист Шевченко стал третьим украинским обладателем "Золотого мяча" и первым из представителей Украины выиграл Лигу чемпионов.

Украинец – чемпион Италии и обладатель Суперкубка УЕФА. Нападающий 5 раз выиграл чемпионат Украины. Всего он получил 15 трофеев.

Кто возглавил рейтинг Transfermarkt

На первое место Transfermarkt поставил обладателя шести "золотых мячей" Лионеля Месси. Футболист ПСЖ опередил нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. Третий в списке – экс-легенда Реала и Ювентуса Зинедин Зидан.

В десятке лучших только трое действующих футболистов. Всего в рейтинге 14 действующих футболистов, остальные – завершили карьеры.

Топ-10 икон футбола XXI века

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Зинедин Зидан (Франция)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Роналдинью (Бразилия)

6. Андрес Иньеста (Испания)

7. Тьерри Анри (Франция)

8. Хави (Испания)

9. Паоло Мальдини (Италия)

10. Луиш Фигу (Португалия)