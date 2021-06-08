Шевченко впервые прокомментировал реакцию России относительно формы сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) прокомментировал бурную реакцию в России, связанную с дизайном новой формы украинской национальной команды для Евро-2020.

Андрей Шевченко не слишком безпокоится о мнении россиян.

К слову Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

"Реакция России на новую форму сборной Украины? Меня не интересует их реакция. Меня интересует реакция наших болельщиков. Думаю, им должно понравиться", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Скандальная реакция россиян на форму Украины