Шевченко впервые прокомментировал реакцию России относительно формы сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) прокомментировал бурную реакцию в России, связанную с дизайном новой формы украинской национальной команды для Евро-2020.
Андрей Шевченко не слишком безпокоится о мнении россиян.
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"Реакция России на новую форму сборной Украины? Меня не интересует их реакция. Меня интересует реакция наших болельщиков. Думаю, им должно понравиться", – сказал Шевченко на пресс-конференции.
Скандальная реакция россиян на форму Украины
- Представление формы с довольно будничной новости, которая интересна только футбольным болельщикам, быстро переросла в событие международное. Все из-за скандальной реакции россиян на нее. Им очень зудит, что карта Украины изображена с оккупированными территориями – Крымом и Донецкой и Луганской областями.
- И в сторону Украины полетели угрозы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев требовал, чтобы УЕФА запретила эту форму. Бывший президент Российского футбольного союза, который в свое время даже был вице-президентом ФИФА Вячеслав Колосков тоже убеждал, что УЕФА должна запретить эту форму. И тут стоит отметить, что тот же Колосков уверял в 2018 году, что форму сборной Украины запретят из-за надписи "Слава Украине!". Но так ничего и не произошло.
- Не произошло и сейчас. В понедельник УЕФА отреагировала на обращение российских СМИ. Там четко ответили, что "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА согласно введенным правилам по экипировке".