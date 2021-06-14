Шевченко объяснил обратную замену Марлоса в матче против Нидерландов

Полузащитник Марлос вышел на замену в матче Украина – Нидерланды в первом тайме. Но во втором тайме его заменили на Шапаренко.

Марлос вышел на поле на 13-й минуте, заменив Зубкова, получившего повреждение. А на 64-й минуте уже вместо Марлоса вышел Шапаренко.

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После игры главный тренер сборной Андрей Шевченко объяснил, чем была обусловлена такая замена.

"Марлос вышел вместо Зубкова. Я считаю, что он провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине поля, мы решили поменять систему, выпустив Шапаренко и передвинув Зинченко левее. Николай добавил темпа за счет своей мобильности, у нас появилась возможность прессинговать более высоко. Замена была сделана по ходу игры, потому что нужно было изменить ситуацию. Считаю, мы приняли правильное решение. Но это не значит, что Марлос провел плохой поединок. Он отработал, дал то, что мог", – прокомментировал ситуацию Андрей Шевченко.

Что касается Зубкова, то по словам тренера, в начале матча игрок почувствовал боль в икроножной мышце. Именно поэтому он и был заменен. Сыграет ли он в следующем матче против Северной Македонии 17 июня – пока неизвестно. Его может заменить Цыганков, который уже тренируется.