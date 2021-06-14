Марлос вийшов на поле на 13-й хвилині, замінивши Зубкова, який отримав ушкодження. А на 64-й хвилині вже замість Марлоса вийшов Шапаренко.

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Після гри головний тренер збірної Андрій Шевченко пояснив, чим була зумовлена така заміна.

"Марлос вийшов замість Зубкова. Я вважаю, що він провів непоганий матч. У другому таймі, коли нам не вистачало швидкості в середині поля, ми вирішили поміняти систему, випустивши Шапаренка й пересунувши Зінченка лівіше. Микола додав темпу за рахунок своєї мобільності, у нас з'явилася можливість пресингувати більш високо. Заміну було зроблено по ходу гри, тому що потрібно було змінити ситуацію. Вважаю, ми прийняли правильне рішення. Але це не означає, що Марлос провів поганий поєдинок. Він відпрацював, дав те, що міг", – прокоментував ситуацію Андрій Шевченко.

Щодо Зубкова, то за словами тренера, на початку матчу гравець відчув біль у литковому м'язі. Саме тому його і було замінено. Чи зіграє він у наступному матчі проти північної Македонії 17 червня – поки невідомо. Його може замінити Циганков, який вже тренується.