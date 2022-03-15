Шевченко обещает приютить детей в своем доме в Лондоне

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жестокие действия путинской армии. Он помогает украинцам не только информационно и финансово, но и физически.

"Ни один человек в мире не может это выдержать"

Шевченко в очередной раз осуждает российскую агрессию и освещает войну в Украине. Экс-тренеру национальной команды трудно подобрать слова, чтобы описать зверства путинской орды.

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"Война очень жестокая, трудно видеть, как разрушаются города, гибнут люди. Я отец четырех детей, и я не могу этого терпеть, когда вижу фото умирающих детей, бомбы, которые попадают в детскую больницу. Я думаю, что ни один человек в мире не может это выдержать", – сказал Шевченко.

Экс-наставник "сине-желтых" рассказал, что он отправляет в Украину гуманитарную помощь. А также помогает разместить беженцев в Лондоне.

"Я пытаюсь поддержать свою страну, привлечь внимание, говорить именно о происходящем. Конечно, я пытаюсь собрать гуманитарную помощь и помочь своей стране, своему народу, беженцам", – отметил Шевченко.

В Лондоне я сотрудничал с послом Украины, а также у меня есть несколько друзей, желающих помочь. Мы собираемся взять сюда 150 беженцев и поселить их в разных районах. Также планирую взять нескольких детей к себе,

– утверждает экс-игрок.