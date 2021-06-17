Повлиять на это мы никак не можем, – Шевченко о вероятном ливне на матче с Северной Македонией

Неблагоприятная погода продолжает преследовать сборную Украины на Евро-2020. Синоптики прогнозируют дожди в Бухаресте в день матча против Северной Македонии 17 июня.

Накануне встречи журналисты во время пресс-конференции спросили у Андрея Шевченко, не смущает ли его это сообщение метеорологов.

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Я не смотрел прогноз погоды на завтра. Повлиять на это мы никак не можем. Как природа распорядится, при таких условиях и будем играть,

– ответил наставник.

В то же время он подчеркнул, что погода учитывается всегда. Однако надеется, если все же произойдет ливень, то он не будет таким, что придется останавливать матч.

Дожди преследуют Украину на Евро

Вспоминая прошлые выступления сборной Украины на Евро, можно сказать, что дожди преследуют нашу национальную команду

В 2012 году матч Украина – Франция отложили из-за сильного ливня в Донецке. В этом поединке "сине-желтые" уступили со счетом 0:2.

В 2016 году встреча нашей команды с Северной Ирландией была прервана из-за сильного дождя. Тогда украинцы проиграли также 0:2.

К слову, уже на этом Евро сборная Украины перенесла вылет в Бухарест из-за обильных осадков в Харькове. А позже пришлось менять стадион, на котором тренировались, из-за ливня уже в Бухаресте.

Дуэль сборной Украины и Северной Македонии состоится 17 июня. На зеленый газон стадиона "Арена Националь" в Бухаресте команды выведет аргентинский арбитр Фернандо Рапаллини в 16:00.