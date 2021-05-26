Шевченко вызвал в сборную Украины Романа Безуса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довикликав к национальной команды опытного полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса.

Когда прибудет Безус

Футболист прибудет в лагерь сборной в Харькове вместе с другими партнерами, как только у них закончатся четырехдневные выходные.

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28 мая "сине-желтые" начнут заключительный этап подготовки к финальной стадии Евро-2020.

Ранее из-за травмы покинул расположение команды защитник Динамо Виталий Буяльский, который точно пропустит Евро-2020.

В рамках сбора Украина 3 июня примет Северную Ирландию в Днепре, а затем приедет в Харьков, где 7 июня сыграет с Кипром.