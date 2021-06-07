Шевченко будет экспериментировать с составом в матче Украина – Кипр

Сборная Украины 7 июня проведет последний контрольный спарринг во время подготовки к Евро-2020. Во встрече против Кипра главный тренер украинцев будет делать ротации.

Риск от Шевченко

Андрей Шевченко собирается поэкспериментировать в матче с Кипром. Этот поединок будет генеральной репетицией в преддверии чемпионата Европы. Главный наставник украинской сборной не боится выпустить на поле тех футболистов, которые не получили достаточно игровой практики в предыдущих встречах.

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У нас есть ряд футболистов, которые были травмированы. Посмотрим на их состояние. Если они будут готовы, то дадим сыграть и им. Даже если это последний матч перед выездом, это не супертест, где мы должны проверить всех. Наша задача – подготовить максимум людей к чемпионату Европы,

– заявил Шевченко.

Рассказал Андрей Николаевич и о состоянии здоровья Эдуарда Соболя и Виктора Цыганкова. По его словам, оба уже тренируются вместе с командой. Часть травмированных игроков занимается индивидуально. Матч против Кипра состоится 7 июня в Харькове. Старт поединка в 19:00.