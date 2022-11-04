Шевченко сообщил о восстановлении стадиона в Ирпене: помог бывший клуб легенды футбола

Звезда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает волонтёрскую деятельность. Легендарный футболист сообщил о сборе средств на восстановление разрушенного стадиона в Ирпене.

Военная агрессия России нанесла огромный ущерб спортивной инфраструктуре Украины. Оккупанты разрушили большое количество стадионов и различных спортивных сооружений. Однако на освобожденной части территорий уже началось восстановление.

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Об одном из таких событий сообщил обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко. На своей странице Instagram он проанонсировал восстановление разрушенного стадиона в Ирпене. Интересно, что значительную сумму на восстановление пожертвовал бывший клуб Шевченко – Милан.

"Вместе с UNITED24 начинаем отстройку стадиона в Ирпене. Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети.

Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000 нужных удалось собрать благодаря клубу Милан! Спасибо! Я призываю все футбольное сообщество, большой бизнес приобщаться!", - написал Шевченко.

Напомним, с первых дней полномасштабной русско-украинской войны Шевченко активно помогает родной стране. В мае он стал первым послом благотворительной платформы United24.