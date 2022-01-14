"Шева – легенда навсегда": фанаты Милана баннером тепло встретили украинца на "Сан-Сиро"

В матче 1/8 Кубка Италии Милан дома в овертаймах переиграл Дженоа (3:1) и вышел в следующую стадию турнира. Эта игра может стать последней для тренера "грифонов" Андрея Шевченко у руля команды, поскольку слухи о его отставке в последнее время лишь усиливаются.

Но встреча с "россонери" оставила для специалиста и приятное послевкусие.

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Во время поединка болельщики Милана скандировали имя Шевченко и разместили на трибунах баннер в честь него: "Долгая история любви. Воспоминания из Манчестера в нашем сердце. Шева – легенда навсегда!".

Речь идет о финале Лиги чемпионов, когда Шевченко забил за Милан решающий пенальти в ворота Ювентуса в 2003 году. Основное и дополнительное время закончились 0:0, а вот в серии пенальти победу одержал Милан.

Шевченко на грани увольнения: что известно