"Шева – легенда навсегда": фанаты Милана баннером тепло встретили украинца на "Сан-Сиро"

14 января 2022 , 10:21
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Источник:

твиттер Milan Club Chile

В матче 1/8 Кубка Италии Милан дома в овертаймах переиграл Дженоа (3:1) и вышел в следующую стадию турнира. Эта игра может стать последней для тренера "грифонов" Андрея Шевченко у руля команды, поскольку слухи о его отставке в последнее время лишь усиливаются.

Но встреча с "россонери" оставила для специалиста и приятное послевкусие.

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Во время поединка болельщики Милана скандировали имя Шевченко и разместили на трибунах баннер в честь него: "Долгая история любви. Воспоминания из Манчестера в нашем сердце. Шева – легенда навсегда!".

Речь идет о финале Лиги чемпионов, когда Шевченко забил за Милан решающий пенальти в ворота Ювентуса в 2003 году. Основное и дополнительное время закончились 0:0, а вот в серии пенальти победу одержал Милан.

Шевченко на грани увольнения: что известно

  • Шевченко возглавил Дженоа в ноябре, но под его руководством команда одержала лишь одну победу в 11 матчах во всех турнирах.
  • Сообщалось, что Шевченко может покинуть свой пост независимо от исхода матча с Миланом.
  • В Серии A Дженоа занимает 19 место и отстает от спасательной зоны на пять очков. В следующем туре команда Шевченко сыграет с Фиорентиной 17 января.
Автор: Юрій Семенюк