Шестой раз в карьере: Надаль обыграл Берреттини и вышел в финал Australian Open

В пятницу, 28 января, в Мельбурне (Австралия) состоялся первый полуфинальный матч мужской сетки одиночного разряда Australian Open-2022, в котором Рафаэль Надаль победил Маттео Берреттини.

Рафаєль Надаль – Маттео Берреттини 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:3)

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Четырехсетовый поединок продолжался 2 часа 58 минут и завершился победой известного испанца. По ходу встречи Надаль подал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейкпоинтов.

В первых двух сетах Надаль не давал приблизиться сопернику к брейкпоинтам и выиграл три гейма на подаче итальянца. Берреттини сумел сделать первый брейк в конце третьего сета. В четвертом сете оба игрока не проигрывали свои подачи до восьмого гейма, в котором испанец со второй попытки оформила брейк и затем подал на матч.

Надаль во второй раз обыграл Берреттини: в 2019 году теннисисты встречались в полуфинале US Open и тогда испанцу понадобилось три сета для победы. Сегодня Рафаэль праздновал свою 500 победу на хардовом покрытии.