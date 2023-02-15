Не хотят соревноваться с агрессорами: шесть стран объявили бойкот чемпионата мира по боксу

Россия ищет любую возможность легализовать свою агрессивную политику. Спорт – это только инструмент для террориста попасть в цивилизованный мир.

Международная ассоциация бокса (IBA) позволила атлетам из России и Беларуси выступать на турнирах организации под государственными флагами. Это и не удивительно, учитывая, что ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлев, а спонсором соревнований выступает печально известная компания "Газпром".

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Позор Международной ассоциации бокса

Такое невежество не стали терпеть Чехия, Канада и Швеция, объявившие бойкот женскому и мужскому чемпионатам мира по боксу. Великобритания планирует пропустить только женский турнир, а по участию в мужском решение планируют принять в ближайшее время.

Эти страны присоединились к Соединенным Штатам и Ирландии, которые первыми решили бойкотировать соревнования.

Президент чешской ассоциации бокса Марек Шиманек объяснил, что их побудило пойти на столь решительный шаг.

У нас та же позиция, как и прежде. Это нас беспокоит. Это неправильно. Ассоциация, возглавляемая россиянином с очень тесными взаимосвязями с Путиным, а за все платит "Газпром". Проблема в том, что некоторые страны позволяют себя подкупать,

– приводит слова Шиманека Radiožurnál Sport.

Такого же мнения придерживается президент ассоциации бокса Канады Райан О'Ши.

Учитывая длительную коррупцию в IBA, мы испытываем серьезные беспокойства из-за риска, окружающего наш спорт, а также его будущего на Олимпийских играх. Мы понимаем, как это решение повлияет на боксеров нашей сборной, и работаем вместе с нашими партнерами, чтобы найти адекватную замену турниру, чтобы продолжить развитие наших боксеров как перед панамериканскими играми, так и перед Олимпиадой в Париже.

– заявил президент ассоциации бокса Канады.

К коалиции могут присоединиться Финляндия и Швеция, которые объявили о намерении бойкотировать соревнования с участием россиян.

, что оба чемпионата мира по боксу состоятся весной: женский – с 15 по 26 марта в Нью-Дели, мужской – с 1 по 14 мая в Ташкенте.