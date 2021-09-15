Реал вырвал победу у Интера в группе Шахтера в Лиге чемпионов: видео

В среду, 15 сентября, состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов, где сыграли миланский Интер и мадридский Реал. Победитель противостояния определился на последних минутах.

Интер – Реал 0:1

Гол: Родриго, 90

К слову Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

Поединок между чемпионом Италии и вице-чемпионом Испании стал первым для команд в группе D. Также в этой группе соревнуются Шахтер и Шериф.

В прошлом году Интер и Реал играли в одной группе Лиги чемпионов. Оба поединка закончились в пользу испанского клуба (3:2 и 2:0). Мадридцы тогда вышли с первого места, а Интер занял последнюю четвертую позицию в группе.

Команды показали активный старт матча, почти не задержавшись в центре поля. На 19-й минуте Мартинес классно пробил головой из пределов штрафной, но Куртуа был на высоте.

В конце первого тайма Эдин Джеко имел хороший момент во вратарской, опасно пробил по центру, но Тибо Куртуа выручает, как Тим Ховард на чемпионате мира.

После перерыва тот же Эдин Джеко не использовал момент, возникший после подачи углового. Он ударил головой великолепно, но пробил по центру, а там стоял вратарь.

На 90-й минуте произошел ключевой момент матча, когда Реал вырвал победу. Родриго шикарно обработал сильную передачу от Эдуарду Камавинга в штрафной. Он избавился от опеки и закрутил мяч в правую часть ворот. 0:1.

Интер – Реал видеообзор

В итоге, Реал вырвал важные 3 очка в группе D. После победы над Шахтером Шериф возглавляет группу с тремя очками, а "горняки" разместились на последней позиции.