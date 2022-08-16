Не спасибо, а спасибо, – чемпионка Шемякина о языковом вопросе в ее жизни после 24 февраля
Источник:Спорт24
Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина воспитывалась в русскоязычной семье. Однако после 24 февраля окончательно отреклась от языка оккупанта.
Шемякина: Когда-то этот язык был близок для меня
36-летняя титулованная фехтовальщица сама родом из Львова, но воспитывалась в семье, где общались на русском языке. Поэтому на протяжении всей жизни фехтовальщица говорила на двух языках. В кругу самых родных звучал русский, а вне семьи – украинский.
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Яна Шемякина рассказала, что к 3-му классу она училась в русской школе.
Действительно, я воспитывалась в русскоязычной семье, дома мы общались по-русски. Было время, когда фехтовальщица радовалась, что в совершенстве владеет двумя языками. Однако после 24 февраля отреклась от языка оккупанта.
Олимпийская чемпионка не только перешла на украинский, но и поправляет других людей за границей.
После агрессии россии, я уже начала русский язык забывать. Были недавно на соревнованиях в Турции. Мне говорят "Спасибо". Я перевоспитываю их и говорю: "Не спасибо, а спасибо". Когда-то этот язык был близок для меня, я любила читать русских классиков, но сейчас отхожу от этого,
– призналась фехтовальщица.
Напомним, что после 24 февраля спортивный гимнаст Олег Верняев начал активно изучать с репетитором украинский и уже даже дал первое интервью на государственном языке.
Кто такая Яна Шемякина
- Прежде всего, Шемякина запомнилась олимпийским "золотом" на Играх в Лондоне. Яна одержала для Украины победу в индивидуальной шпаге и подняла наш флаг выше других.
- Львовянка является чемпионкой и призером чемпионата Европы и двукратным призером чемпионата мира (2014-го и 2015-го).
- После Олимпиады в Токио, куда наши шпажистки в команде не попали, Яна продолжила карьеру. Недавно на соревнованиях в Турции завоевала "бронзу" в командном первенстве.
- Шемякина приняла участие на трех Олимпиадах.