Не спасибо, а спасибо, – чемпионка Шемякина о языковом вопросе в ее жизни после 24 февраля

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Шемякина воспитывалась в русскоязычной семье. Однако после 24 февраля окончательно отреклась от языка оккупанта.

Шемякина: Когда-то этот язык был близок для меня

36-летняя титулованная фехтовальщица сама родом из Львова, но воспитывалась в семье, где общались на русском языке. Поэтому на протяжении всей жизни фехтовальщица говорила на двух языках. В кругу самых родных звучал русский, а вне семьи – украинский.

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Яна Шемякина рассказала, что к 3-му классу она училась в русской школе.

Действительно, я воспитывалась в русскоязычной семье, дома мы общались по-русски. Было время, когда фехтовальщица радовалась, что в совершенстве владеет двумя языками. Однако после 24 февраля отреклась от языка оккупанта.

Олимпийская чемпионка не только перешла на украинский, но и поправляет других людей за границей.

После агрессии россии, я уже начала русский язык забывать. Были недавно на соревнованиях в Турции. Мне говорят "Спасибо". Я перевоспитываю их и говорю: "Не спасибо, а спасибо". Когда-то этот язык был близок для меня, я любила читать русских классиков, но сейчас отхожу от этого,

– призналась фехтовальщица.

Напомним, что после 24 февраля спортивный гимнаст Олег Верняев начал активно изучать с репетитором украинский и уже даже дал первое интервью на государственном языке.

Кто такая Яна Шемякина