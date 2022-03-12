Шелестюк впервые не одержал победу: бой завершился ничьей

В ночь на 12 марта в Монреале прошел вечер бокса. В главном поединке-элиминаторе WBA украинец Тарас Шелестюк вышел на ринг против венесуэльца Габриэля Маестре.

97:93 – победа Шелестюка, 96:94 победа – Маестре, 95:95 – ничья

В начале поединка фаворитом был представитель Венесуэлы. Маэстр постоянно перебивал украинца, не подпуская Тараса на комфортную дистанцию, сообщает 24 канал.

К слову Иногда даже мучает бессонница, – Шелестюк рассказал о родных, оставшихся в Украине

Но к середине поединка Тарас начал атаковать своего оппонента и успешно завершил концовку боя. Однако судьи не смогли выбрать более сильного. Бой завершился ничьей.

Двое судей разделились во взглядах, предпочтя Шелестюк и Маестре соответственно (97:93, 94:96). А третий зафиксировал ничейный результат 95:95, что и явилось итогом боя.

Шелестюк впервые на профессиональном уровне не завершил сражение победой. Это его первая ничья, поражений не было.

Перед этим поединком украинец провел 18 боев, в каждом из которых выигрывал.

Бой был элиминатором за пояс WBA в первом среднем весе, принадлежащем американцу Джермаллу Чарло.