"Будет тяжелый бой": известный боксер объяснил, почему Беринчик является аутсайдером поединка с Наваретте

Тарас Шелестюк поделился ожиданиями от поединка за вакантный титул WBO в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Бой состоится в ночь с 18 на 19 мая.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в Лондоне Тарас Шелестюк сделал прогноз на бой между чемпионом WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и обладателем титула WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете. На кону будет стоять вакантный пояс WBO в легком весе.

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Шелестюк сделал прогноз на бой Беринчик – Наваррете

Беринчик является обязательным претендентом на титул WBO, поскольку занимает первую строчку в рейтинге Всемирной боксерской организации. Титул WBO сейчас вакантен, поскольку предыдущий чемпион Девин Хейни поднялся в первый полусредний вес.

Это большой бой в боксе. Для меня Фьюри остается фаворитом в этом поединке, но я верю в победу Александра Усика, даже по очкам,

– сказал Тарас Шелестюк.

Предыдущий бой Беринчика состоялся в августе 2023 года, тогда он в андеркарде боя Александра Усика победил единогласным решением судей шведа Энтони Йигита. Всего на профи-ринге Денис провел 18 поединков, в которых одержал все победы, из которых 9 нокаутом.