"Возможно, эта группа футболистов недостаточно зрелая": тренер Челси об очередной потере баллов

В понедельник, 7 апреля, состоялся матч 32-го тура АПЛ Шеффилд Юнайтед - Челси. Поединок закончился ничьей (2:2).

Челси начали матч с голом Тьягу Силвы на 11-й минуте, но игроки Шеффилд Юнайтед сравняли счет еще до перерыва благодаря голу Богла. После перерыва “синие” снова вышли вперед, однако противник не сдался и в компенсированное время забил еще один мяч.

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Причины потери очков для Челси

Маурисио Почеттино во время пресс-конференции прокомментировал результат матча Шеффилд Юнайтед – Челси. Он рассказал о возможных мотивах ничейного результата.

Почеттино отметил, что игроки устали, однако это не оправдание тому, чтобы не выиграть.

Они конечно, могут устать, и именно поэтому у нас есть невероятный тренировочный центр, который предоставляет все, что надо. Но тогда это о том, чтобы быть конкурентоспособным, и, возможно, я слишком много повторяю, но смотря футбол в 52 года ты быстро отмечаешь, готова ли команда к конкуренции, или нет. Возможно, эта группа футболистов недостаточно зрелая, чтобы играть каждые три дня,

– заявил главный тренер Челси.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на замену на 82-й минуте. Он выполнил 2 навеса, но ни один из них не достиг цели. В итоге Мудрик получил оценку 6.5 от Sofascore.

Сейчас Челси занимает 9 место в турнирной таблице АПЛ, получив 44 очка. Следующий матч команда Мудрика сыграет с Эвертоном, в котором играет украинец Виталий Миколенко. Поединок состоится 15 апреля в 22:00.