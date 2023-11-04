Оставил свои ворота "на замке": Трубин помог Бенфике одержать очередную победу в сезоне

Бенфика одержала свою 8-ю победу в текущем сезоне лиги Португалии-2023/2024. В рамках 10-го тура перед "орлами" не устоял Шавиш.

Анатолий Трубин вышел в старте Бенфики и провел очередной "сухой" поединок. Правда, в первом тайме ни одна из команд так и не забила. А вот во втором тайме мяч дважды побывал во владениях Шавиша,пишет 24 Канал.

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Уверенная победа "орлов"

Первый гол во встрече был забит на 59-й минуте после удара Аурснеса.

Только за последние 10 минут основного времени Бенфика удвоила свое преимущество в счете до 0:2. Случилось это после того, как "орлы" заработали пенальти, которое взялось исполнять Жоау Марио.

Уже на последней 90-й минуте встречи Муса забил третий гол гостей, но судья отменил его из-за офсайда.

Трубин оставил свои владения "на замке". Ведь соперник за весь матч нанес 8 ударов и все были мимо его ворот. Для Анатолия он стал 5-м "сухим" из 10-ти сыгранных поединков.

Бенфика после 10 туров возглавляет турнирную таблицу португальской лиги, набрав 25 очков. Шавиш с 7 баллами идет 15-м среди 18-ти клубов. Уже бывший соперник "Орлов" продолжает идти рядом с зоной вылета в Лигу 2.