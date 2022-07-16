Все равно, что руку давить насилующему твою жену, – Шатерникова раскритиковала Продивуса

Бывший президент Федерации бокса Украины, а также вице-президент IBA Владимир Продивус высказался по поводу российского ракетного удара по Виннице. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова отреагировала на его слова.

Шатерникова: Никогда не пойму

Дело в том, что Продивус ранее поддерживал россиянина Умара Кремлева, являющегося президентом IBA. Представитель России отказывается от сотрудничества с "Газпромом", он не отстранил российскую федерацию от международной арены, а также в 2020 предлагал Александру Усику и Василию Ломаченко принять российское гражданство.

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14 июля российская армия запустила 3 ​​ракеты в центр Винницы. В результате удара погибли 23 человека, среди них – трое детей: 4-летняя Лиза и 2 мальчика.

Продивус родился в Виннице, он осудил русских оккупантов.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова не воспринимает серьезно его слова.

Никогда не пойму… Именно дружбаны и кураторы отброса Кремлева отдают приказы уничтожать все и всех в Украине, а он руку ему давит, улыбается и получает награды. Это все равно, что руку давить насилующему твою жену,

– сказала она.

Продивус потерял пост президента Федерации бокса Украины

Продивус, который неизменно возглавлял ФБУ с 2008 года, был переизбран на должность президента ФБУ в декабре 2021 года. Однако отчетно-избирательную конференцию, на которой это произошло, бойкотировали 11 региональных федераций, утверждавших, что результаты сфальсифицированы, а регламент нарушен.

Позже, в феврале 2022-го, 17 федераций собрались, чтобы провести внеочередную конференцию, где избрали уже другого президента – Шевченко, ранее являвшегося руководителем киевской федерации. Таким образом, в течение четырех месяцев разные представители украинского бокса признавали президентом разных руководителей.

Во время конгресса Международной боксерской ассоциации он тепло обнялся с представителем враждебной страны Кремлевым.