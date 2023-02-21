Динамо хочет попрощаться с еще двумя игроками сборной Украины: кто может покинуть киевлян
Источник:телеграмм-канал Динамо Киев Inside
киевское Динамо ждет масштабное омоложение и кадровые изменения. "Бело-синие" избавляются от игроков ротаций и продают лидеров команды, на которых еще есть покупатели.
В зимнее трансферное окно киевляне уже продали своих двух лидеров. Виктор Цыганков перебрался в испанскую Жирону, а Илья Забарный попробует свои силы в Английской Премьер-лиге. В аренду пошли Артем Беседин и поляк Томаш Кендзера.
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Судьба двух лидеров Динамо под вопросом
По информации издания, на этом "бело-синие" не остановятся. В киевском клубе следует ждать омоложения, а тренерский штаб будет бросать в бой своих молодых питомцев, которые еще не имеют нужного опыта на взрослом уровне.
Вроде бы после реабилитаций от травм Динамо может избавиться еще от двух лидеров команды Николая Шапаренко и Георгия Бущана. Оба футболиста сборной Украины находятся в лазарете киевлян.
Пока на этих динамовцев нет у клуба конкретных предложений, а только слухи. Поэтому не исключено, что Динамо будет искать новые команды для Шапаренко и Бущана, чтобы еще больше разгрузить зарплатную ведомость.
Если Динамо потеряет еще этих исполнителей, то команде будет крайне сложно показывать какую-то конкурентоспособную игру. После первого круга сезона команда Мирчи Луческу уходит на третье место в АПЛ, имея одинаковое количество очков со вторым Шахтером. Отставание к лидеру Днепра-1 составляет 5 баллов.
Из еврокубков динамовцы выбыли, поэтому подопечные румынского тренера будут делать акцент только на внутренних баталиях в чемпионате, а не разрываться на несколько фронтов.
Главное о карьере Бущана и Шапаренко в Динамо
- 24-летний полузащитник Николай Шапаренко перебрался в Динамо-2 летом 2015 года. После трех лет присоединился к главной команде киевлян.
- В текущем сезоне успел провести всего 9 матчей, в которых отличился ассистом. После чего получил серьезную травму, перенес операцию на ноге и восстанавливается от повреждения. Всего в бело-синей футболке отыграл в течение карьеры 141 поединок, в которых наколотил 18 голов и отдал 15 результативных передач.
- Что касается Бущана, то Георгий выступает за Динамо с 2009 года, когда перебрался из одесского Черноморца. Поиграл за U-17, Динамо-2, а уже в 2017 присоединился к главной команде киевлян.
- Голкипер провел в футболке "бело-синих" 117 матчей, из которых 50 поединков провел на ноль. Также пропустил 106 мячей.
- В сезоне-2022/2023 Бущан отыграл за динамовцев 13 встреч, в которых 17 раз вытаскивал мяч из собственной сетки ворот, и в 5 матчах оставил свои ворота "сухими".