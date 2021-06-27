Шансы против Швеции будут 50 на 50, – Трубин о матче 1/8 финала Евро-2020
Источник:ютуб-канал УАФ
Украинская сборная 29 июня попытается создать очередное историческое достижение на Евро-2020. Голкипер Анатолий Трубин поделился ожиданиями перед игрой со Швецией.
Швеция – не фаворит матча
19-летний украинский голкипер уже на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиям от игры. Анатолий Трубин, как и Андрей Пятов, не стал выделять шведов в этом противостоянии. "Швеция – однозначный фаворит? Не могу сказал, что это так", – заявил вратарь.
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Он оценил шансы команд на выход в четвертьфинал турнира – 50 на 50. Кто больше хочет победы, у кого будет больше желания, тот и выйдет победителем.
Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на этот матч против Швеции выйдет максимально заряженным. Это один из важнейших матчей в карьере и каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда, после неудач мы сможем как единое целое выйти победителями,
– сказал страж ворот Шахтера.
Также Трубин рассказал, кто из голкиперов поразил его в групповом раунде Евро-2020. Здесь Анатолий выделил своего земляка Георгия Бущана, который неоднократно спасал владения украинской сборной: "Жора Бущан очень хорошо выступает в этих матчах. На групповой стадии все поединки провел отлично".
- Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток в Глазго прозвучит в 22:00.