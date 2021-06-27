Швеция – не фаворит матча

19-летний украинский голкипер уже на традиционной пресс-конференции поделился ожиданиям от игры. Анатолий Трубин, как и Андрей Пятов, не стал выделять шведов в этом противостоянии. "Швеция – однозначный фаворит? Не могу сказал, что это так", – заявил вратарь.

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Он оценил шансы команд на выход в четвертьфинал турнира – 50 на 50. Кто больше хочет победы, у кого будет больше желания, тот и выйдет победителем.

Думаю, что после неудачного матча с Австрией каждый пересмотрел свое видение и на этот матч против Швеции выйдет максимально заряженным. Это один из важнейших матчей в карьере и каждый хочет доказать и показать, что мы одна команда, после неудач мы сможем как единое целое выйти победителями,

– сказал страж ворот Шахтера.

Также Трубин рассказал, кто из голкиперов поразил его в групповом раунде Евро-2020. Здесь Анатолий выделил своего земляка Георгия Бущана, который неоднократно спасал владения украинской сборной: "Жора Бущан очень хорошо выступает в этих матчах. На групповой стадии все поединки провел отлично".