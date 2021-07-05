Докурилась: фаворитка Олимпиады Ша'Керри Ричардсон пропустит Игры в Токио из-за марихуаны

Фаворитка Олимпиады американская бегунья Ша'Керри Ричардсон пропустит Игры-2020. 21-летняя спортсменка отстранена за употребление марихуаны.

Ричардсон сдала положительный допинг-тест

Американка дисквалифицирована на месяц за употребление марихуаны. Она гарантированно пропустит Олимпийские игры в Токио.

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Пресс-служба антидопингового агентства США (USADA) сообщила, что 21-летняя спортсменка согласилась с наказанием.

Ричардсон сдала положительный допинг-тест 19 июня во время отборочных соревнований сборной США.

Американка была фавориткой Игр в Токио

Ша'Керри выиграла национальный отбор с результатом 10,86 секунды. В полуфинале американка продемонстрировала время 10,64.

К слову, олимпийским рекордом является время 10,62, которое установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер еще в 1988 году.

Однако все результаты Ричардсон в олимпийской квалификации аннулированы из-за допинга.

Ричардсон: это случилось в последний раз

Девушка признала свою вину. Если верить бегунье, то она решила снять стресс марихуаной, ведь за неделю до старта у нее умерла мама.

"Я хочу взять на себя ответственность за свои действия. Я понимала, что делала и что мне этого делать не следует, но все же я приняла такое решение. Я не оправдываюсь и не ищу сочувствия. Не судите меня, потому что я такой же человек, как и все, просто бегаю немного быстрее.

Я не знала, как контролировать свои эмоции и как справиться с проблемами. Я прошу прощения, если подвела вас, друзья... А я подвела. Но это случилось в последний раз. Мне 21 год, я еще очень молода, впереди много соревнований. У меня много сил, и все результаты приходят ко мне естественным образом, без стероидов или чего-то еще", – цитирует девушку ESPN.