Шахтеру – 85 лет! Кривцов спел легендарную песню болельщиков "горняков"

24 мая 2021 года свой 85-й день рождения празднует донецкий Шахтер. По случаю праздника в клубе создали специальный клип, а песню "Спят курганы темные" выполнил защитник Сергей Кривцов.

Именно 24 мая 1936 года команда провела первый официальный матч. Тогда она называлась "Стахановец", а дебютный матч состоялся в Казани с местным Динамо.

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Специально к празднику Шахтер представил видео с легендарной песней болельщиков клуба "Спят курганы темные". Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов.

Видеоклип песни "Спят курганы темные" в исполнении Сергея Кривцова и The Maneken

Всего за свою историю Шахтер получил 40 титулов. Наиболее успешным тренером команды является Мирча Луческу, который работал в клубе 12 лет. С ним "оранжево-черные" провели 573 матча и получили 22 трофея: Кубок УЕФА, 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Вторым по количеству титулов стал Паулу Фонсека, пришедший ему на смену: португальский наставник в течение 3 сезонов привел команду к 7 триумфам во внутренних турнирах.

За свою историю Шахтер провел 3 012 официальных матчей, в которых одержал 1 518 побед, 686 раз сыграл вничью и потерпел 808 поражений. Суммарно "горняки" забили 4 953 гола и пропустили 3 208.