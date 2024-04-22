Тренерское чутье Пушича: Шахтер одержал волевую победу над Зарей – видео

Донецкий Шахтер вырвал три очка в поединке 25-го тура УПЛ с луганской Зарей. Победу "горнякам" принесли голы игроков, которые вышли на замену.

Шахтер – Заря – 2:1

Голы: Эгиналду, 72, Сикан, 87 – Антюх, 51

В рамках 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между донецким Шахтером и луганской Зарей. Поединок проходил во Львове на "Арене Львов", пишет 24 Канал.

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Шахтер второй раз за четыре дня победил Зарю

В первом тайме действующий чемпион Украины владел преимуществом, которое не сумел воплотить в забитые мячи, поэтому на перерыв команды ушли при нулях на табло. Все решилось во втором тайме.

Заря довольно неожиданно открыла счет на 51-й минуте. После навеса Кирюханцева с правого угла штрафной Антюх сыграл на опережение и пробил головой – мяч попал в руку Бондаря и залетел в ворота.

Марино Пушич после этого сделал серию замен, чтобы спасти игру. И хорватскому специалисту удалось это сделать, ведь именно игроки, которые вышли на замену, отличились забитыми мячами.

Сначала Кевин с левого фланга навесил на линию вратарской площадки, где Эгиналду головой переправил мяч в сетку. А за три минуты до конца основного времени после навеса с левого фланга забытый защитниками Сикан принес "горнякам" победу.

Шахтер второй раз за четыре дня побеждает Зарю в УПЛ. 18 апреля подопечные Пушича одержали победу со счетом 3:1 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата.

Благодаря этой победе Шахтер, который является единоличным лидером УПЛ, сохраняет четырехочковый отрыв от киевского Динамо в турнирной таблице. Заря занимает 11 место с 26 баллами в активе.

В следующем 26-м туре Шахтер проведет гостевой матч против черкасского ЛНЗ, а Заря будет принимать киевскую Оболонь.

Видеообзор матча Шахтер – Заря