Не обижаются: Шахтер заинтересован в услугах тренера, пристыдившего "горняков" на евроарене

Донецкий коллектив подыскивает варианты наставников, которые могли бы занять место на тренерском мостике команды. "Горняки" оказались не злопамятными.

Главный тренер Фейенорда Арне Слот – один из претендентов на пост главы Шахтера. Специалист хорошо знаком со "спецификой" "кротов".

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"Молодой" наставник

Донецкий Шахтер решил чрезвычайно неожиданно завершить сезон, поскольку ходят слухи, что владелец "горняков" хочет завершить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича, принесший "кротам" "золото" чемпионату Украины, достойное выступление в кампании Лиги чемпионов и неплохой результат в Лиге Европы. И это все с новоиспеченной командой, которую хорватский наставник строил в экстренном режиме.

Однако руководство Шахтера все же не устраивает, поэтому донецкий коллектив ищет альтернативные варианты на место Игоря Йовичевича. Глаз боссов "горняков" упал на тренера, тотально уничтожившего "кротов" на еврокубковой арене, а именно на главу Фейенорда, разгромившего в ответном матче со счетом 7:1, Арне Слота. Шахтер серьезно рассматривает его кандидатуру и считает нидерландского наставника одним и главных претендентов на пост главного тренера "кротов". В текущем сезоне Слот стал с "красно-белыми" чемпионом Нидерландов, после чего переподписал контракт с роттердамским клубом.

Стоит отметить, что у Шахтера был маститый конкурент в борьбе за Слота, поскольку английский Тоттенхэм также был заинтересован в услугах нидерландца и даже предложил тренеру. Однако сделка сорвалась, поскольку Слот хотел управлять всеми процессами в клубе, не подошедшем "шпорам".

Тренерская карьера Арне Слота