Не обижаются: Шахтер заинтересован в услугах тренера, пристыдившего "горняков" на евроарене
Источник:ДаТакое
Донецкий коллектив подыскивает варианты наставников, которые могли бы занять место на тренерском мостике команды. "Горняки" оказались не злопамятными.
Главный тренер Фейенорда Арне Слот – один из претендентов на пост главы Шахтера. Специалист хорошо знаком со "спецификой" "кротов".
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"Молодой" наставник
Донецкий Шахтер решил чрезвычайно неожиданно завершить сезон, поскольку ходят слухи, что владелец "горняков" хочет завершить сотрудничество с тренерским штабом Игоря Йовичевича, принесший "кротам" "золото" чемпионату Украины, достойное выступление в кампании Лиги чемпионов и неплохой результат в Лиге Европы. И это все с новоиспеченной командой, которую хорватский наставник строил в экстренном режиме.
Однако руководство Шахтера все же не устраивает, поэтому донецкий коллектив ищет альтернативные варианты на место Игоря Йовичевича. Глаз боссов "горняков" упал на тренера, тотально уничтожившего "кротов" на еврокубковой арене, а именно на главу Фейенорда, разгромившего в ответном матче со счетом 7:1, Арне Слота. Шахтер серьезно рассматривает его кандидатуру и считает нидерландского наставника одним и главных претендентов на пост главного тренера "кротов". В текущем сезоне Слот стал с "красно-белыми" чемпионом Нидерландов, после чего переподписал контракт с роттердамским клубом.
Стоит отметить, что у Шахтера был маститый конкурент в борьбе за Слота, поскольку английский Тоттенхэм также был заинтересован в услугах нидерландца и даже предложил тренеру. Однако сделка сорвалась, поскольку Слот хотел управлять всеми процессами в клубе, не подошедшем "шпорам".
Тренерская карьера Арне Слота
- Футбольный путь нидерландца, как наставника, только начался, поскольку в роли главного тренера клуба Слот работает всего с 2019-го года.
- Завершив карьеру игрока, в 2013 году Арне остался в клубной структуре Зволле, где в течение сезона тренировал молодежную команду. Впоследствии в течение 2014-2016 годов был ассистентом главного тренера в нидерландском Камбюре, а в 2017 году был приглашен на позицию ассистента Джона ван ден Брома в тренерском штабе АЗ.
- Летом 2019-го после ухода ван ден Брома Слот был назначен главным тренером "сыроваров". В первом же сезоне самостоятельной тренерской работы Арне привел команду в серебро чемпионата Нидерландов сезона 2019/20, что стало для нее лучшим результатом со времен победной кампании 2008/2009.
- В следующем сезоне Слота попал на тренерский мостик Фейонорда, который Арне сначала вывел в финал первого розыгрыша Лиги Конференций. тогда в Тиране его подопечной проиграли Роме (0:1). В нынешнем розыгрыше ЛЕ Слот с Фейенордом уступил той же Роме в четвертьфинале турнира. Однако все же смог добыть свой первый тренерский трофей, торжествуя в нидерландском первенстве.