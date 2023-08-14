Победа с грузинским привкусом: Шахтер одолел непобедимую Александрию – видеообзор

Команда Руслана Ротаня провалила первый тайм против чемпиона и потерпела первое поражение в сезоне. Это откатило клуб в середину турнирной таблицы.

Шахтер – Александрия 2:1

Голы: Сикан, 8, Траоре, 31 – Скорко, 61.

В Украине подошел к завершению третий тур УПЛ 2023-2024. Вышел он обрезанным, поскольку из-за участия Динамо в еврокубках матч киевлян против Металлиста 1925 года перенесли, пишет 24 канал.

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В последней игре уик-энда Шахтер противостоял одному из лидеров турнира Александрии. В прошлом туре дончане обрезались, сыграв вничью с Вересом. Теперь же "горняки" взялись за дело с первых минут.

Грузинский ассистент

На 8-й минуте Шахтер открыл счет. Гочолейшвили нашел возможность подать с фланга, а защиту гостей уронил Сикана. Даниил в падении головой пробил Шевченко.

Дончане продолжили давить и ближе к перерыву забили второй раз. Мяч получился очень похожим на первый, еще и ассистентом снова выступил Гочолейшвили. Грузину достался мяч после обрезки игрока Александрии, Гиорги подал в центр, где верховую дуэль выиграл Траоре.

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Александрия ответила лишь раз

После перерыва Шахтер успокоился и частично отдал инициативу сопернику. У "Аграрии" все равно не было много моментов, но смогли отквитать один мяч. Скоро головой замкнул подачу от Шулянского.

Подопечные Ротаня пытались вырвать ничью. В свою очередь ван Леувен сменил нападение, а его команда смогла отодвинуть соперника от своих ворот и не дала ему забить второй раз.

Для Александрии это первая потеря очков в сезоне, команда пропускает вперед Шахтер и остается седьмой. Дончане же вышли на третье место, отставая от лидера Руха на два балла. Через неделю "горняков" ждет выезд в Кривбасс, тогда как "аграрии" будут противостоять Заре.

Видеообзор матча Шахтер – Александрия: