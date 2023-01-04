На это повлиял Челси: Шахтер выдвинул ультиматум Арсеналу в 100 миллионов евро за Мудрика

За Михаилом Мудриком охотятся два английских гранда: Челси и Арсенал. Шахтер не желает упустить возможность подзаработать при таких условиях.

Лондонский Челси также выдвинул желание приобрести вингера Шахтера. Из-за такого конкурента "горняки" решили поднять планку для Арсенала, являющегося приоритетом для Мудрика.

Достойно внимания Челси включается в борьбу за Мудрика: переговоры лично проведет легенда Шахтера

Аппетиты Шахтера

Челси вступил в махач при Михаиле с предложением в 80 миллионов евро за контракт футболиста. Также самому Мудрику клуб предложил 7,5 миллиона евро заработной платы в год. "Аристократы" благодаря потенциальному заработку украинца пытаются переманить его в свой клуб.

Шахтер же, скорее всего, откажет второе предложение Арсеналу относительно Мудрика. "Канониры" предлагали за игрока около 65 миллионов евро. Соглашение с Челси выглядит более выгодным для Шахтера, но Мудрик грезит Арсеналом. Поэтому "горняки" решили поставить ультиматум перед "канонирами". Шахтер будет готов продать Мудрика Арсеналу цену, приближенную к 100 миллионов евро.

Напомним, что Арсенал уже терпел неудачу в переговорах с Шахтером. Лондонский клуб предлагал за украинского вингера 55 миллионов евро, как видим, "горняков" это и близко не устроило. И все же Арсенал оптимистично рассматривает предстоящие переговоры между сторонами.