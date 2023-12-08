Шахтер дожал Верес в матче со скандальным пенальти для "горняков" от Монзуль: видео голов

Донецкий Шахтер закончил субботнюю программу 17-го тура УПЛ-2023/2024. "Горняки" в морозном Львове одержали победу над ровенским Вересом, но не обошлось без скандалов.

Шахтер – Верес 2:0

Голы: Жулио Сезар, 14, Зубков, 69

Нереализованный пенальти: Зубков, 50 (Шахтер)

Уже в первые 15 минут хозяевам поля удалось быстро повести в счете 1:0. Позиционная атака завершилась ударом от Криськива после идеальной разрезной передачи от Зубкова. Однако мяч на пути к воротам Вереса нашел рикошет. Поэтому гол засчитали на центрбека гостей Жулио Сезара, пишет 24 Канал.

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К концу первого тайма команды на обоих имели моменты, но ни один из них не превратился в гол.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете "горняков" 1:0.

На старте второго тайма Екатерина Монзуль, работавшая на этом поединке, назначила пенальти в ворота Вереса якобы за игру рукой футболиста ровенского клуба. После рекомендации представителя ВАР арбитриня не изменила своего решения.

Хотя на видеоповторе четко видно, что сначала мяч ударился о ягодицы игрока ровенчан.

11-метровый взялся исполнять Зубков, но Александр не сумел переиграть парировавшего выстрел голкипера Паста. На добивании первым был Сикан, отправивший мяч в сетку ровенских владений. Но здесь лайнсмен зафиксировал офсайд у Данила, поэтому гол не был засчитан. Счет на табло после очень спорного решения Монзуль не изменился – 1:0 в пользу "кротов".

После чего Пушич сделал несколько замен, чтобы освежить игру донецкого клуба. Что в итоге принесло результат, но не обошлось без отличных действий Зубкова. Александр решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал. Мяч за невероятной траекторией залетел в сетку ворот соперника, Паст был бессилен в этой ситуации – 2:0.

До финального свистка гости не смогли хоть отквитать один мяч, а "горняки" увеличить свое преимущество. В итоге – 2:0, победа Шахтера перед ключевой игрой в групповом этапе Лиги чемпионов против Порту.

Видео обеих голов Шахтера