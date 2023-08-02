Несмотря на скандальный гол: Шахтер сенсационно не обыграл аутсайдера УПЛ – видеообзор матча

Дончане открыли счет после контраверсионного удара со штрафного, но сразу же остались в меньшинстве. Соперник сумел этим воспользоваться.

Верес – Шахтер 1:1

Голы: Шевченко, 62 – Матвиенко, 45+2.

В чемпионате Украины стартовал второй тур УПЛ в сезоне 2023-2024. Матч Вереса и Шахтера вынесли на среду из-за участия дончан в благотворительном матче 6 августа против Тоттенхэма, пишет 24 канал.

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Дончане стартовали с победы над Металлистом 1925 года, но выезд в Ровно должен был стать более трудным для чемпиона. Патрик ван Леувен произвел лишь одну замену по сравнению со стартовым матчем.

Валерий Бондарь сломал ключицу, поэтому вместо него с первых минут в центр защиты вышел Эдуард Козик. Первый тайм прошел активно, с остротой у обеих ворот.

Коварный штрафной от Шахтера

Впрочем, ключевые моменты уместились в компенсированное время перед перерывом. Шахтер открыл счет после неоднозначного решения судьи. Защитник Вереса сбил Топалова на углу штрафной.

Пока ровенцы готовились к удару, Матвиенко подошел к мячу и ударил по пустым воротам Паста, вышедшего вперед управлять действиями защиты. При этом перед ударом Николая судья показал жест, что нужно бить по свистку.

Но после гола Шандор почему-то засчитал его, указав на центр поля. Но уже через одну минуту Александр сыграл на руку Вересу, удалив Бондаренко. Хотя в этом эпизоде ситуация более очевидна, Артем пошел прямой ногой в колено Сиккейры прямо на глазах рефери.

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Фарт на стороне Вереса

После перерыва Шахтер стал спокойнее, тогда как Верес пытался найти слабое место в обороне гостей. И таки нашел, им оказалось солнце! Во время углового оно ослепило Дмитрия Ризныка, который в простой ситуации не смог забрать мяч в руки.

Снаряд отскочил к Шевченко и Евгению оставалось только с метра попасть по пустым воротам. После этого мяч ван Леувен выпустил новичков Кастильо и Педриньо. Верес же удачно пользовался большинством и был более активным в нападении.

Видеообзор матча Верес – Шахтер:

Однако ни одна из команд так и не склонила чашу весов на свою сторону. Шахтер неожиданно теряет очки в игре с аутсайдером и позволяет Динамо оторваться по итогам тура. Вереск же набрал первые очки в сезоне.

. В следующем туре Шахтер будет противостоять Александрии. В свою очередь ровенцев ожидает визит в Колос.