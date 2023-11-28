Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну: минимум Лига Европы, есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер гарантировал участие в еврокубках весной 2024 года. Команда уж точно не опустится ниже третьего места в группе Лиги чемпионов.

Шахтер во вторник, 28 ноября, обыграл Антверпен. Эта победа стала третьей для "горняков" за пять матчей. Следовательно, команда набрала уже девять очков. И стала недостижимой для Антверпена, точно закончившего групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте.

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Это значит, что Шахтер точно не опустится ниже третьего места. Таким образом, команда точно весной 2024 года сыграет в еврокубках. Ведь третье место дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. И там соперником будет одна из команд, занявшая второе место в группе Лиги Европы.

При этом Шахтер претендует и на то, чтобы занять одно из двух первых мест в группе. А уж эти позиции дают право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого в последнем туре обязательно нужно побеждать Порту. Остальные результаты в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер не устраивают.

"Горняки" даже сохраняют шанс на первое место в группе. Для этого нужно победить Порту, и чтобы Барселона проиграла Антверпену на собственном поле. Тогда у обеих команд будет одинаковое количество очков, но Шахтер обойдет испанский клуб благодаря лучшему результату в очных встречах.