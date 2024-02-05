Пример для других клубов УПЛ: Шахтер создает команду для воинов с ампутацией

Донецкий Шахтер продолжает делать огромный вклад в развитие украинского футбола. В понедельник, 5 февраля, "горняки" объявили о создании еще одной команды.

Шахтер, который с 2014-го года не может играть в родном Донецке, продолжает активно выражать свою позицию в мире и всячески помогать украинской армии. "Горняки" организуют благотворительные встречи, поддерживают военных в госпиталях, берут на себя лечение защитников, а теперь решили отличиться спортивной инициативой.

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Важная инициатива "горняков"

Донецкий клуб стал первым в УПЛ, который объявил о создании команды для военных, которые в результате ранений пережили ампутацию конечностей.

Уже в ближайшее время донецкий клуб проведет набор команды, которая будет включать 20 футболистов. Также начнется подготовка тренеров будущей команды, которые будут проводить свой тренировочный процесс в столице Украины и в селе Счастливое, что в Киевской области.

Будущая команда Шахтера, которая будет состоять из воинов, будет участвовать в международных соревнованиях.

Получить больше информации по набору в команду Шахтера можно по телефону +380502174796.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал больше о благородной и важной инициативе донецкого клуба.

Украинские воины, которые отдали свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждаются в поддержке общества. По разным оценкам сейчас в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений. Шахтер – первый клуб УПЛ, который создает команду для военных с ампутациями. Наша задача – создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. При организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола,

– заявил Палкин.

Отметим, что во Львове уже создали футбольную команду военных с ампутациями под названием Покрова АМП. В конце января 2024-го команда стала серебряным призером турнира в польском Жешуве.

Это очень важные инициативы для наших ребят, мужчин, которые даже во время боевых действий не переставали следить и болеть за свои любимые клубы. Многие из них в прошлом и сейчас являются участниками футбольных ультрас.