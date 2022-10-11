Шахтер открыл счет в матче с Реалом: видео гола Зубкова в Лиге чемпионов

Донецкая команда смогла не пропустить в первом тайме против действующего чемпиона турнира. А уже во втором подопечные Йовичевича вышли вперед.

Во вторник Шахтер проводит матч 4 тура Лиги чемпионов против Реала. Команда Игоря Йовичевича проиграла неделю назад в Мадриде (1:2), пишет 24 канал.

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Теперь же в Варшаве дела "горняков" выглядят лучше. Дончане на равных провели первый тайм против мадридцев, а после перерыва сразу же забили.

Мудрик красиво разогнал атаку, запустив по флангу Михайличенко. Богдан точно навесил на голову Зубкова, который перевис в воздухе Менди и точно замкнул подачу. Для Александра это уже второй гол в ворота Реала в этой ЛЧ.

Видео гола Зубкова:

Напомним, что после трех туров в ЛЧ Реал уверенно лидирует в группе, имея в своем активе 9 баллов. У Шахтера – 4 очка, что позволяет ему быть вторым. Третьим идет Лейпциг (3 балла), а последним – Селтик (1 очко).