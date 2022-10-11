Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Сегодня, 11 октября, Шахтер сыграет против Реала матч четвертого тура Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте 24 канала.

Меньше недели прошло с предыдущего матча между Шахтером и Реалом. Команды сыграли между собой 5 октября в Мадриде. И тогда победу одержали хозяева поля, а "горняки" отличились эффектным голом, который стал для "сливочных" первым пропущенным в нынешней Лиге чемпионов.

Достойно внимания Йовичевич или Анчелотти: кто победит в очной дуэли Шахтер – Реал в Лиге чемпионов

Теперь команды проведут матч четвёртого тура Лиги чемпионов в Варшаве. Матч Шахтер – Реал примет стадион "Войска Польского".

Шахтер после трех туров имеет четыре набранных очка и занимает второе место в турнирной таблице. Реал идет с тремя победами и первой позиции.

Что касается преследователей "оранжево-черных", то на третьей позиции в турнирной таблице разместился РБ Лейпциг, у которого три балла. А у Селтика одно зачетное очко. И эти команды сыграют друг с другом. Следовательно, Шахтеру нужно набирать очки в матче против Реала, чтобы сохранять за собой второе место.

Матч Шахтер – Реал начнется в 22.00.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Реал будет доступна в этой новости.